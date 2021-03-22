المجلس البلدي يفرن يوضح سبب إغلاق مركز العزل الصحي لمدة 5 أيام

أصدر المجلس البلدي يفرن بيانا بخصوص مركز العزل الصحي يفرن، أوضح فيه أن إغلاق مركز العزل الذي استمر لمدة 5 أيام منذ الثلاثاء الماضي حتى يوم أمس الأحد، كان نتيجة أسباب فنية تتعلق بعطل في منظومة الأكسجين الخاصة بالمركز، والذي تمت معالجته بتنفيذ مشروع تركيب منظومة الأكسجين.

وأوضحالمركز أن الإغلاق لم يكن كما روج البعض بأنه نتيجة فشل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في البلدية وفشل إدارة مركز العزل، لافتا إلى أن الفرق الطبية التي تعمل بمركزي العزل والفلترة لم تتقاض مستحقاتها منذ أكتوبر الماضي أي لفترة خمسة أشهر على التوالي، لكن ذلك لم يمنعها من التكاتف للتصدي للجائحة.

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