صنع الله يبحث مع شركة توتال إعادة تأهيل الحقول النفطية المتضررة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله مع المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة توتال الفرنسية لورنيت فايفير والمدير التنفيذي للشركة بليبيا باسكال برينت ومدير تطوير الاعمال ايمانويل النحاس إعادة تاهيل الحقول النفطية المتضررة وتطوير الحقول المكتشفة وغير مطورة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين استعراض سبل التعاون المشترك، والحالة القائمة للمعدات السطحية لجميع حقول الشركة وخاصة تلك المتعلقة بخطوط الشحن الرئيسية وتوليد الطاقة الكهربائية والسعات التخزينية المحدودة بميناء السدرة نظرا لتعرضه للعديد من الأضرار وسبل التعاون المشترك للدفع بالشركة للتغلب على هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لتتمكن من الوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة حسب قدرتها الانتاجية والتي تفوق كثيرا ما يتم انتاجه في الوقت الراهن.

كما جرى مناقشة تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة (شمال جالو و م. ن. 98) بالاضافة إلى جالو والتي تعكف الشركة على وضعها على الإنتاج في أقرب الآجال حيث تم الانتهاء من الدراسات الهندسية الأولية والتفصيلية لغالبيتها، كذلك تم التطرق للحقول المتضررة بكل من شركة الواحة للنفط ومبروك للعمليات النفطية (الظهرة، الباهي والمبروك).

واتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل فنية واستثمارية لمناقشة هذه البنود والانتهاء منها في أسرع الاجال.

وأكد صنع الله حرصه على مد جسور التعاون مع شركة توتال باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة الوطنية للنفط مؤكدا أن الشراكة مع الشريك الأجنبي تهدف إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية وحل المختنقات ونقل التقنية والعمل سويا على الاهتمام بالتنمية المكانية وتنفيذ سياسة الجار الطيب.

وأعرب فايفر عن امتنانه للعلاقة الطيبة التي ترتبط بها شركة توتال مع المؤسسة الوطنية للنفط، كما أكد بأن شركة توتال جاهزة لوضع ماتم مناقشته من مواضيع في أولى اهتماماتها.