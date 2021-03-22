كوبيش يؤكد لـ”المنفي” دعم الأمم المتحدة لجهود توحيد المؤسسات السيادية ولجنة “5+5”

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي اليوم الاثنين إيان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا.

وحضر اللقاء نائبا رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني وريزدن زنينقا الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجورجيت غانون منسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا.

وهنأ كوبيش خلال اللقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمباشرة أعمالهم بشكل رسمي، مجددا تأكيد الأمم المتحدة على دعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر من العام الحالي.

ونبه رئيس البعثة في ليبيا إلى دعم كافة الجهود لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة وبناء أسس متينة لهذه المصالحة والسعي لتوحيد كافة المؤسسات ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.