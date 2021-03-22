الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ليبيين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على ليبيين اثنين وكيان واحد لاتهامهم بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وكالة أنباء “تاس”، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وافقوا اليوم الاثنين، على فرض عقوبات جديدة ضد 11 فردا، من روسيا والصين وليبيا على القائمة السوداء.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي أن أسماء الأشخاص الذين تم فرض العقوبات ضدهم ستنشر قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيتم منعهم جميعا من دخول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تجميد حساباتهم المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، صرح مفوض شؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن وزراء الخارجية سيطبقون نظام العقوبات الأوروبية ضد الأفراد الذين، في رأى الاتحاد، أنهم متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان.