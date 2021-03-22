صنع الله ومجلس إدارة مؤسسة النفط يصلون بنغازي

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، ورؤساء الشركات النفطية لمدينة بنغازي.

وكان صنع الله بحث مع المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة توتال الفرنسية لورنيت فايفير والمدير التنفيذي للشركة بليبيا باسكال برينت ومدير تطوير الاعمال ايمانويل النحاس إعادة تاهيل الحقول النفطية المتضررة وتطوير الحقول المكتشفة وغير مطورة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين استعراض سبل التعاون المشترك، والحالة القائمة للمعدات السطحية لجميع حقول الشركة وخاصة تلك المتعلقة بخطوط الشحن الرئيسية وتوليد الطاقة الكهربائية والسعات التخزينية المحدودة بميناء السدرة نظرا لتعرضه للعديد من الأضرار وسبل التعاون المشترك للدفع بالشركة للتغلب على هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لتتمكن من الوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة حسب قدرتها الانتاجية والتي تفوق كثيرا ما يتم انتاجه في الوقت الراهن.