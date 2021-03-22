وزراء التعليم يعقدون اجتماعًا تقابليًا مع اللجنة العلمية الاستشارية بشأن جائحة كورونا

أخبار ليبيا24

عُقد اليوم الإثنين اجتماع تقابلي ضم وزير التعليم التقني والفني، يخلف سعيد السيفاو، ووزير التربية والتعليم، موسى المقريف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، حول آخر أعمال وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية لجائحة كورونا.

وتناول الاجتماع الذي عٌقد بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التكامل بين الوزارات الثلاثة، وتوسيع دائرة عمل اللجنة، وذلك بإضافة أعضاء إليها من المنطقة الشرقية لكي تتمكن من القيام بدورها في كامل التراب الليبي.

واستعرض رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، عبد المنعم أبو لائحة، آلية عمل اللجنة، حيث أوضح للوزراء الثلاثة أهمية الاهتمام بالجانب التنفيذي ومُتابعة عمل الفرق الميدانية، وما تُوصي به اللجنة من إجراءات.

وأشار إلى أنهم أوصوا باستحداث إدارة للصّحة في الوزارات الثلاثة، برئاسة متخصّص.

وقال أبو لائحة، إن إيقاف نشاط التعليم في البلاد أو إيقاف الدراسة بأي مؤسسة تعليمية، يتطلب توصية من اللجنة الاستشارية العليا لمُجابهة جائحة كورونا بضرورة الإقفال أو الإيقاف، أو عدم التزام مؤسسة تعليمية ما بالإجراءات الاحترازية، أو توصية اللجنة العلمية، أو فريق الرّصد والتقصي في البلدية بأن مؤشر الوباء قد ارتفع.