المشري: مجلس الدولة تسلم قانون الميزانية المقدرة بـ96 مليار دينار

أعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن المجلس تسلم قانون الميزانية بقيمة 96 مليار دينار مبينا أن الإيرادات قدرت بـ111 مليار دينار.

وقال المشري خلال افتتاح الجلسة الـ60 لمجلس الدولة أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أحال للمجلس مشروع قانون الميزانية والذي سيشكل لجان لزيادة تدارسها.

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وأكد المشري إلى أن قانون الميزانية بقيمة 96 مليار دينار باعتبار أن سعر الصرف تغير في بعض الأشياء كما أن هناك إضافة للمرتبات المنخفضة بقيمة 20% حيث أن الجداول الخاصة غير مشمولة بهذه الزيادة ما يعني أن الميزانية بها نوع من إعادة توزيع للدخل

ولفت المشري إلى الحرص على إنجاح الحكومة وتمرير الميزانية بملاحظات منطية مقبولة.