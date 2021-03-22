اعتماد محضر فصل وزارة الاقتصاد والتجارة عن وزارة الصناعة والمعادن 

وقع أمس اعتماد محضر فصل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن وزارة الصناعة والمعادن، بين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر، وبحضور أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل وعدد من المسؤولين.

وعقد على هامش المراسم التي أقيمت بمقر وزارة الاقتصاد، اجتماع تضمن مناقشة العمل على تنمية المناطق الصناعية وحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى التواصل مع المصارف وتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة، علاوة على إحياء المشاريع الزراعية بالجنوب، والنظر في مشاكل المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة وسبل حلها.

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