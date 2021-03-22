سفير إيطاليا: بلادنا راغبة في التعاون مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد “خالد مازن” سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” والوفد المرافق له, وبحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة “محمد الشيباني”.

وثمن الوزير خلال اللقاء الدور الإيطالي في مستجدات الملف الليبي ودعم إيطاليا ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية التي تهدف إلى بناء ديمقراطية حقيقية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الوزير بأن العلاقات الليبية الإيطالية لها تاريخ طويل مبنية على الإحترام المتبادل وفق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية بين الدول.

ومن جهته أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا عن رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات والأولويات التي تراها وزارة الداخلية ودعم الوزارة في مراقبة المنافذ “البرية والجوية والبحرية”.

كما هنأ بوتسينو وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بتوليه مهام الوزارة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وعبر السفير الإيطالي عن سعادته بهذا اللقاء الذي من شأنه تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا وإيطاليا وخاصة في المجالات الأمنية.