وزير النفط ينفي تصريحات متداولة على لسانه

فنّد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أخبار متداولة بشأن تصريحه لصحيفة برتغالية عن تفاصيل اجتماع كان قد شارك فيه الأحد في العاصمة طرابلس، بحضور مسؤولي شركة ايني الإيطالية

وبحسب بيان لمكتب الاعلام في الوزارة حصلت قناة 218 على نسخة منه، فقد طالب عون بتحري الدقة في نقل المعلومات والأخبار مشددا على أهمية الحصول عليها من مصادرها.

يشار إلى أنه تم تكليف عون، ممثل ليبيا السابق لدى أوبك، بمهام وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية التي اعتمدت مؤخرا من قبل مجلس النواب.

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