سفير إيطاليا: نرغب بالتعاون مع الداخلية الليبية في مراقبة المنافذ

أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” خلال لقائه وزير الداخلية خالد مازن رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات والأولويات التي تراها وزارة الداخلية ودعم الوزارة في مراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلة أن سفير إيطاليا أكد خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة طرابلس أن اللقاء من شأنه تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا وإيطاليا وخاصة في المجالات الأمنية مقدما التهنئة لوزير الداخلية بتوليه مهام الوزارة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

من جانبه ثمن وزير الداخلية الدور الإيطالي في مستجدات الملف الليبي ودعم إيطاليا ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية التي تهدف إلى بناء ديمقراطية حقيقية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية وأوضح أن العلاقات الليبية الإيطالية لها تاريخ طويل مبني على الإحترام المتبادل وفق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية بين الدول.