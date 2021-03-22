“التظاهرة الشعرية” في مصراتة تختتم نشاطها في أجواء ودّية

أعربت الشاعره فاطمة الزهراء من مدينة زلة، عن سعادتها في المشاركة بالتظاهرة الشعرية الأولى التي نظمتها مؤسسة سيكلما للثقافة والفنون بالتعاون مع مكتب الثقافة مصراتة، بمناسبة اليوم العالمي للشعر.

وأوضحت الشاعرة، في حديثها لـ218، أن فكرة جمع الشعراء من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، هو احتفاء بالقصيدة، وأن التظاهرة هي دليل كافي على أننا قادرين على تجاوز جميع المراحل التي سبقت، والاجتماع على طاولة واحدة.

وأشارت الشاعرة غادة البشيعي من بنغازي، لـ218 إلى أنها ألقت 3 قصائد في التظاهرة الشعرية، نصوص نثرية ونصّ عمودي.

وأضافت الشاعرة غادة، “كانت سعادتنا كبيرة، كُنّا مجتمعين من كل مدن ليبيا، في هذه التظاهرة الجميلة التي اعتبرها نجاح باهر جدا في اجتماعنا، وأتمنى أن تكون هذه التظاهرات في كل المدن الليبية”.

وعبّرت الشاعرة والدكتورة حنان محفوظ من طرابلس، عن سعادتها بالمشاركة في التظاهرة الشعرية في مصراتة، لكونها جمعت الشعراء من الشرق والغرب والجنوب.

وأكدت الشاعرة حنان محفوظ، لـ218 أن التظاهرة الشعرية، كانت تعبيرا عن اللحمة الوطنية، وأن توقيتها كان مميزا لكونها تزامنت مع تشكيل حكومة وحدة وطنية لكل الليبيين.

وأضافت الشاعرة والدكتورة حنان محفوظ، أنها شاركت في اليوم الثاني للتظاهرة الشعرية، من دواوينها الصادرة في العام الماضي، تتحدث عن الوضع العام في ليبيا.

والتقى أكثر من 30 شاعرًا وشاعرة، في مدينة مصراتة، على مدار يومين، في التظاهرة الشعرية الأولى، التي تنظمها “سيكلما للثقافة والفنون”، بمناسبة اليوم عاد العالمي للشعر، الذي يُصادف 21 مارس.

وافتتحت الشاعرة أم الخير الباروني، فعاليات الأمسية الأولى، وألقى نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيكلما للثقافة والفنون الأستاذ أحمد بن وفاء، كلمة ترحيبية بالمناسبة التي أقيمت بمسرح كلية التقنية الصناعية بمدينة مصراتة.

واحتفى الشعراء والشاعرات، بالمشاركة في التظاهرة الأولى، على منصاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر بعضا من أجواء الأمسيات الشعرية ولقاء الشعراء.

وأكد نائب مدير مجلس الإدارة بمؤسسة سيكلما للثقافة والفنون، أحمد بن وفاء، لـ218، أن المؤسسة حاولت أن تكون هذه التظاهرة انتصارا للشعر، بجمع شعراء من مختلف أنحاء ليبيا، وأضاف: وفقّنا في هذا الإنجاز عبر المشاركات الليبية من شتى المناطق.

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