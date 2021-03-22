الترجمان: انتهاء أعمال تهيئة الطريق الساحلي تمهيدا لإعادة فتحه

صرح عضو اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية “5+5″، محمد الترجمان، بانتهاء مهمتهم المكلفين بها بشأن تهيئة الطريق الساحلي من الطرفين.

وقال الترجمان في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن اللجنة الفرعية العسكرية سترفع تقريرها اليوم الاثنين إلى اللجنة الرئيسية، وهي بدورها ستتخذ الإجراء اللاحق.

وأضاف أن اللجنة الرئيسية دأبت منذ أول انعقاد لجلساتها على المطالبة بخروج المرتزقة والأجانب، مشيرا إلى رفعهم خطابا إلى مجلس الأمن بإلزام الدول التي لها قوات في ليبيا بسحبها فورا من ليبيا.

ونوه الترجمان إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على الانتهاء من مهمتها ورفع تقرير مماثل لتقرير اللجنة الفنية فيما يخص تأمين الطريق والبوابات، وعلى ضوئها تقرر لجنة 5+5 بشأن الطريق الساحلي.