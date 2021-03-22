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ليبيا وتونس.. خطوات جديدة لتعزيز التجارة وفتح المعابر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت فعاليات الندوة الدولية في تطاوين بتونس، التي عقدت حول تعزيز التبادل التجاري بين ليبيا وتونس وفتح المعابر الحدودية.

وناقش الحضور في الندوة آفاق الاستثمار في تطاوين بتونس، وتعزيز فرص الاستثمار في ليبيا، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري وتنشيط حركة الاقتصاد بين البلدين.

وشارك في الندوة رئيس بلدية تطاوين ورئيس المحكمة الدولية للتحكيم، وعدد من رجال الأعمال التونسيين والليبيين.

وفي سياق ذي صلة، احتضنت في وقت سابق ولاية صفاقس التونسية، فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي وذلك لتعزيز التعاون والنشاط التجاري بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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