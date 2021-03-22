كوبيتش للمجلس الرئاسي: ندعم الحل السياسي وصولا لانتخابات ديسمبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه اليوم في طرابلس، المبعوث الأممي يان كوبيتش، والوفد الأممي المرافق له.

كوبيتش أكد دعم الأمم المتحدة والبعثة للاستقرار في ليبيا والحل السياسي، الذي وصلت إليه حوارات جنيف، للوصول إلى انتخابات نزيهة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وكذلك دعم كافة الجهود لتوحيد المؤسسات السيادية، ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة.

بدوره أكد المنفي التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة والسعي إلى توحيد كافة المؤسسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا