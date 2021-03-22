مجلس الدولة يجهز ملاحظاته على الميزانية

ناقش مجلس الدولة، الخميس، قانون الميزانية العامة للحكومة، بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وخلال جلسة المجلس برئاسة خالد المشري، أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول قانون الميزانية العامة، وجرى الاتفاق على تجميعها وعرضها خلال جلسة الخميس القادم لمناقشتها، ومن ثم إحالتها إلى حكومة الوحدة الوطنية، لإحالتها إلى البرلمان للاعتماد، حسب بيان صحفي صادر عن المجلس.

وفي وقت سابق الإثنين، تاقشت لجنة المالية بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح الإثنين، مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 – 2021 م، المحال من حكومة الوحدة الوطنية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه لعرضه على مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعته.

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