“الزناتي” يصدر تعليمات بتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بأقصى سرعة

أعطى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اليوم الإثنين، الضوء الأخضر لإدارة الصيدلة والبرنامج الوطني لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بأقصى سرعة ممكنة.

وذكرت وزارة الثحة في بيان طالعته “الساعة 24″، أن «تعليمات الوزير أن تكون الشركات والمصانع المورِّدة من الدول الأوروبية الكبرى، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، المتحصلة على شهادة الغذاء والدواء الأميركية وشهادة الأيمو».

وأوضح البيان أن تلك التعليمات جاءت خلال اجتماع الزناتي مع ليلى العربي مديرة إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، وحسين كاموكا رئيس البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وأعضاء من اللجنة، وذلك لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي للأورام، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة.

ونقل بيان الوزارة عن الزناتي القول: «مرضانا لهم الحق في توفر الدواء من أفضل الشركات».