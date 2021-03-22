المستشار صالح يشكل لجنة لفرز السير الذاتية للمتقدمين للمناصب السيادية

أصدر رئيس مجلس النواب القرار رقم أربعة عشر لعام ألفين وواحد وعشرين، والذي يقضي بتشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء في البرلمان، تكون مهمتها الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية، واستلام وفرز السير الذاتية والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة لشغل هذه المناصب، ثم عرض الأسماء المرشحة على مجلس النواب.
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قناة ليبيا
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