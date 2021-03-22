زياد دغيم: يجب إعادة رئاسة البرلمان المغتصبة لإقليم فزان

قال النائب وعضو ملتقي الحوار السياسي زياد دغيم أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أعلن اليوم في جلسة للمجلس عن اتفاق تم بينه والمستشار عقيلة صالح للابقاء علي المناصب السيادية الحالية و تجاوز مخرجات الحوار السياسي و اتفاق بوزنيقة.

وأضاف دغيم في تصريح خاص لـ”الساعة 24″: “ليس من حق عقيلة صالح وخالد المشري مصادرة مخرجات الاتفاق السياسي أو إرادة المجلسين”.

واختتم دغيم تصريحاته لصحيفة الساعة 24، قائلاً: “للاسف أصبح إصلاح البرلمان يمر عبر تغير رئاسته وإعادة الحق المغتصب إلي اقليم فزان وأحقيته برئاسة البرلمان وفق ما تم الاتفاق عليه تأسيسيا بمبادرة المستشار عقيلة صالح أما مجلس الدولة فله تغير رئاسته الشهر القادم”.