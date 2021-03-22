ثابت: عرقلة مسار عمل لجنة المناصب السيادية هو تعطيل لعمل الحكومة

قال عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت، إن عرقلة مسار اللجنة الخاصة بفتح باب الترشح في المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة، هو تعطيل لعمل حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح ثابت أنه تم الاتفاق بين أعضاء مجلس النواب والدولة على فتح لجنة لقبول الملفات بخصوص المناصب، لكن رئيس مجلس النواب تدخل في قبول الملفات.

وأشار ثابت إلى أن الحل كي تباشر اللجنة أعمالها، هو اعتماد مسار لجنة ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر، وفي حال لم يتم اعتماد المسار فإن المدة التمهيدية ستكون بحكم المنتهية بحسب قرار البعثة الأممية.

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