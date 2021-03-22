الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على محمد وعبدالرحيم الكاني

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على كل من قائد «ميليشيا الكانيات» محمد خليفة الكاني وشقيقة عبدالرحيم على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون والاخفاء القسري بين 2015 ويونيو 2020 في مدينة ترهونة غرب ليبيا التي سيطروا عليها منذ سنوات.

وقالت «أسيوشيتدبرس» إن محمد الكاني قائد «مليشيات الكانيات» سيئة السمعة وشقيقه عبدالرحيم «منذ فرارهم من ترهونة الصيف الماضي إثر هزيمة عسكرية، تم اكتشاف عشرات المقابر الجماعية ونسبت إلى عناصر مليشيات الكانيات».

وفي العام الماضي، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية «مليشيا الكانيات» وزعيمها محمد وعبدالرحيم بالعقوبات في نفس الجرائم المزعومة.

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