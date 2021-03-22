تحركات أوروبية مُكثفة لدعم حكومة الوحدة… وإيطاليا في المقدمة

كشف الصحفي في وكالة “نوفا” الايطالية، مسيميلانو بوكليني، عن تحركات أوروبية مكثفة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن توقيت زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا مهم، خاصة أن روما يريد أن تلعب دور في ليبيا خلال هذه الفترة لدعم الاستقرار.

وأعلن بوكليني، لبرنامج “LIVE”، على قناة “NEWS 218″، الاثنين، انا دي مايو سيزور طرابلس يوم 25 من الشهر الجاري مع نظيره الفرنسي والألماني وممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وقال إن التحركات الأوروبية هي نوع من إعطاء صبغة شرعية ودفعة دبلوماسية لتسهيل الطريق أمام حكومة الوحدة لإيجاد حلول جذرية لتجنيب الليبيين الأزمات اليومية خاصة ازمة الكهرباء.

وخلال حديثه عن ملف المرتزقة وإخراجهم من ليبيا، قال مسيميلانو ان إيطاليا قادرة على اقناع الدول المشاركة في ارسال المرتزقة الى ليبيا بسحبهم، لكن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، كما ان الاتحاد الاوروبي متخوف من الوجود الروسي على وجه التحديد.

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