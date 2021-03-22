«المشري»: إحالة ملاحظاتنا على ميزانية 2021 بعد جلسة الخميس إلى مجلس النواب

عقد مجلس الدولة برئاسة “خالد المشري” اليوم الإثنين جلسته العامة “الستين” في العاصمة طرابلس، لمناقشة قانون الميزانية العامة للحكومة، بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ووفقاً لبيان المجلس، أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول قانون الميزانية العامة، وتم الاتفاق على تجميعها وعرضها خلال جلسة الخميس القادم لمناقشتها ومن ثم إحالتها إلى حكومة الوحدة الوطنية، لإحالتها إلى البرلمان للاعتماد.

وقدرت الميزانية المقترحة إيرادات النفط بـ89.300 مليار دينار ليبي، و1.200 مليار دينار ضرائب ورسوم على الأنشطة الاقتصادية، و300 مليون إيرادات الجمارك، و450 مليوناً إيرادات الاتصالات، و330 مليون دينار إيرادات بيع المحروقات، و474.9 مليون دينار رسوم خدمية وإيرادات أخرى.

بلغ حجم مخصصات الباب الأول: المرتبات وما في حكمها 33.304 مليار دينار، بينما بلغت مخصصات الباب الثاني: نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 11.972 مليار دينار، و22.350 مليار ديناير لمشروعات وبرامج التنمية في الباب الثالث، و23.610 مليار لباب الدعم الرابع، و5 مليارات نفقات طواريء بخامس أبواب الميزانية.

وبحسب الميزانية المقترحة، تقدر الإيرادات السيادية 89.300 مليار دينار، و1.200 مليار دينار ضرائب ورسوم على الأنشطة الاقتصادية، و300 مليون إيرادات جمركية، و450 مليوناً إيرادات الاتصالات، و330 مليون إيراد بيع المحروقات، و300 مليون رسوم الإيرادات المحلية، و474.923 مليار رسوم خدمية وإيرادات أخرى.