وزارة الداخلية تبدي استعدادها للتعاون مع بريطانيا في كافة المجالات الأمنية

أبدى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد أحمد التجاني مازن، استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البريطاني في مجالات التدريب وتطوير قدرات كافة منتسبي الوزارة في كافة المجالات الأمنية.

جاء ذلك خلال استقبال مازن سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، بمقر ديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء مازن والسفير البريطاني جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخاصة في المجالات الأمنية، مشيرة إلى أن الوزير خالد مازن أكد من جانبه «أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ولم الشمل وصولاً إلى انتخابات رئاسية قادمة».

وأضافت الوزارة أن السفير البريطاني نيكولاس هوبتون عبر من جهته عن سعادته بحفاوة الاستقبال من قبل الوزير، معتبرا أنه «يعبر عن عمق العلاقة بين ليبيا وبريطانيا»، وهنأ الوزير باستلام مهامه وزيراً للداخلية بحكومة الوحدة الوطنية. وثمن التداول السلمي للسلطة في ليبيا باختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وحضر اللقاء كل من سكرتير الشؤون السياسية ومستشار السفارة البريطانية لدى ليبيا ومدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية العميد فتحي عون ومدير مكتب الوزير العميد نور الدين أبوجريدة.

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