بلدة تقطة تحتضن الحصن المنيع.. قلعة الفورتي

من المعالم التاريخة داخل بلدية درج، وبالتحديد في منطقة تقطة، تقع القلعة المعروفة باسم الفورتي على مرتفع حصين.

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