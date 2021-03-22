بلدة تقطة تحتضن الحصن المنيع.. قلعة الفورتي

من المعالم التاريخة داخل بلدية درج، وبالتحديد في منطقة تقطة، تقع القلعة المعروفة باسم الفورتي على مرتفع حصين.
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