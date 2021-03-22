البكوش: 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل ليبيا نهاية مارس

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا خليفة البكوش في اتصال مع قناة ليبيا، أن خمسة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني ستصل إلى ليبيا في نهاية شهر مارس، بالإضافة إلى اتفاق الحكومة مع شركتي موديرنا وجونسون آند جونسون، لشراء كميات من اللقاح ضد فيروس كورونا.

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