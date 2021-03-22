مصادر: عقيله صالح يبحث مع مسؤولين مصريين إخراج المرتزقة و توحيد المؤسسات

قالت مصادر مطلعة لقناة “العربية الحدث” إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، التقى مسؤولين مصريين لمناقشة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية خلال الفترة المقبلة وكيفية دعم الحكومة داخليا وخارجيا.

وناقش رئيس مجلس النواب في القاهرة ملف المرتزقة وتفكيك الميلشيات المسلحة، لافتا إلى أن هناك مناقشات حول ضرورة رحيل المرتزقة الأجانب وضرورة العمل من خلال الحكومة الجديدة على ذلك، بحسب “العربية الحدث” نقلا عن مصادر مطلعة.

ولفتت المصادر، إلى إن رئيس البرلمان، ناقش أيضا ملف المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات لتوحيد المؤسسات الليبية الأمنية والعسكرية قبل الانتخابات الليبية نهاية العام وضرورة ذلك لاستقرار الأوضاع.

وأشارت إلى أن العمل من خلال مصر ودول حليفة والضغوط الدولية لفك حظر عن أموال ليبية في الخارج لدعم مشروعات البنية التحتية، مبينة أن العمل جارِ على إنهاء الانقسامات بين المؤسسات الليبية والاصطفاف لأجل المصلحة الليبية.

وأوضحت المصادر، أن عقيلة صالح يجري مشاورات ممتدة مع المسؤولين المصريين في عدد من الملفات، على رأسها ملف التواجد العسكري التركي الذ كان كان ضمن الملفات التي تم مناقشتها في القاهرة وكيفية الوصول الي حل قريب في هذا الملف؟.