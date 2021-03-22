وزير التعليم يوجه بتوحيد امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في كل ليبيا

وجه وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى محمد المقريف، مسؤولي المركز الوطني للامتحانات بتوحيد امتحانات الشهادتين الثانوية وإتمام مرحلة التعليم الأساسي في كامل التُراب الليبي، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء توصية المقريف خلال تفقده، أمس الأحد، العمل بالمركز الوطني للامتحانات، في أولى زيارة له منذ استلام مهامه الأربعاء الماضي، حيث عقد اجتماع مع مدير المركزي أحمد مسعود ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالمركز.

وقالت وزارة التعليم إن المقريف استمع من مسؤولي المركز الوطني للامتحانات لشرح مفصل عن سير العمل بالمركز، وجهوده في امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأضافت الوزارة أن «الوزير وجّه بضرورة التواصل مع جميع الجهات المختصة والعمل على توحيد امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في كامل التراب الليبي»، مثمناً جهود المركز وما يشهده من دقة متناهية تحفظ حقوق جميع الطلاب.

وكما اطلع وزير التعليم رفقة مدير عام المركز الوطني للامتحانات على أعمال شركة الشاطئ لنظم المعلومات المنفذة لامتحانات الشهادات بالمركز، وتعرف على عملية الطباعة والتصحيح وتظريف الأسئلة، وفق الوزارة.

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