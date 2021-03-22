مدير الجمارك الليبية يتفقد معبر راس اجدير الحدودي‎

تابع مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم سير العمل بمعبر رأس اجدير الحدودي والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين.

والتقى العميد سليمان خلال جولة تفقدية للمعبر مع وفد الديوانة التونسية المكون من السفير التونسي بليبيا ومدير عام الديوانة والمدير العام للمعابر الحدودية والمدير العام للإدارات الجهوية ورئيس مكتب رأس اجدير والمدير العام للحدود.

وناقش المشاكل التي تواجه العمل الجمركي بالمنفذ الحدودي رأس اجدير وسبل تسهيل الحركة التجارية في المنفذ وآلية انسياب حركة البضائع بين الجانبين و الصعوبات التي تواجه المسافرين الليبيين القاصدين تونس تزامنا مع جائحة كورونا.