وزير الخارجية الأمريكي: يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة الأراضي الليبية الآن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه تحدث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، للترحيب بتوليه مهام منصبه الجديد،

وقال «بلينكن» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الإثنين، “تحدثت مع رئيس الوزراء الليبي المؤقت الدبيبة للترحيب بالحكومة المؤقتة الجديدة”، مردفًا أنه “يعد هذا معلما هاما في العملية السياسية – تشمل الخطوات التالية إجراء انتخابات في ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة الأراضي الليبية الآن”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد صرح خلال اتصاله برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا.

وشدد «بلينكن» و«الدبيبة» في بيان للخارجية الأمريكية، على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة مع إجراءات أخرى لإنهاء الصراع، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.