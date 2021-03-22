البكوش: نستلم 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا نهاية مارس

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا خليفة البكوش، أن خمسة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني ستصل إلى ليبيا في نهاية شهر مارس.

وأضاف البكوش، في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية وشركتي موديرنا وجونسون آند جونسون، لشراء كميات من اللقاح ضد فيروس كورونا.

واجتمعت اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والدكتور بدرالدين بشير النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وكافة أعضاء اللجنة.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وللوقوف على آلية عمل اللجنة والإنجازات التي قامت بها طيلة عام كامل من مواجهة هذا الفيروس وكذلك متابعة أخر أعمالها والتحديات والصعوبات التي تواجهها .

وعلى هامش الاجتماع، قام وزير الصحة الدكتور علي الزناتي رفقة الدكتور النجار بجولة في إذاعة الصحة (FM) التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض متطلعا على ما تقوم به من جهد في سبيل نشر الثقافة والتوعية الصحية، بحسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.