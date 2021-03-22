بعد مكالمة مع بلينكن.. الدبيبة: نتمنى أن يسهم الدعم الأميركي في وصول ليبيا للاستقرار والتنمية

ليبيا – وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المحادثة الهاتفية التي جمعته بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالإيجابية.

الدبيبة أوضح في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد أن بلينكن قدم التهاني بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب مع إبدائه الدعم لاستكمال خارطة الطريق السياسية والاتفاق العسكري.

وأعرب الدبيبة عن سعادته بهذا الدعم المؤمل أن يساعد ليبيا في الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل.

يشار إلى أن بلينكن أكد في تغريدة مماثلة تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد بعيد محادثته الهاتفية مع الدبيبة على وجوب إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والمغادرة الفورية لجميع القوات الأجنبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية