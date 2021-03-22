وزيرة الشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعا مع مسئولي صندوق التضامن

اطلع مصطفى فتحي الجعيبي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني سير العمل والاختصاصات والمهام الموكلة للهيئة و ما أنجزته الهيئة من خدمات ومنافع ومشروعات.

واكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على دعمها لهذا القطاع والعمل قُدما مع الهيئة كفريق مشترك لإيصال المنافع الى مستحقيها ودون تأخير .

عقب الاجتماع قامت الكيلاني بجولة داخل مركز سيدي المصري لمتعددي الاعاقة للوقوف على الخدمات التى تقدم لنزلاء المركز.