وزير التعليم يؤكد أنه سيعمل على تذليل كافة الصّعاب

أكّد وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، الاثنين، أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصّعاب التي تُواجه سير العملية التعليمية بكافة البلديات.

وجاءت تصريحات المقريف، خلال لقاء مع عدد من مراقبي التعليم بالبلديات بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، لبحث سير العملية التعليمية.

وضمّ الاجتماع كل من مراقب تعليم بني وليد خالد محمد، ومراقب تعليم زليتن ميلاد النحائسي، ومراقب تعليم قصر الأخيار مصطفى سلامة، ومراقب تعليم مسلاتة محمد أبوالغيث، وفق بيان للوزارة.

ولفت البيان إلى أن مراقبي التعليم بالبلديات قدموا موقفاً عن سير العملية التعليمية وتمت مُناقشة المشاكل والصّعاب التي تُواجه سير العملية التعليمية في المراقبات، ومن أبرزها علاوة الحصص والتسويات المالية المختلفة، ومُتابعة المشاريع المتوقفة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات التعليمية.

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