“الداخلية” تشرع في تدريب كوادرها على “الأمن الانتخابي”

شرعت وزارة الداخلية، الاثنين، في تقديم الدورة التدريبية الأولى في مجال الأمن الانتخابي لصالح مديريات الأمن بإشراف إدارة تأمين الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات.

ووفق بيان للوزارة، فإن الدورة الأولى التي تعقد في مقر الادارة العامة للعمليات الأمنية، تستهدف 13 مديرية أمن وذلك تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وأكد البيان أن الدورة تهدف إلى “تدريب رجال الأمن والشرطة على كيفية وضع خطط تأمين الانتخابات والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات”.

وتستمر هذه الدورة لشهر سبتمبر القادم ويتلقى خلالها المتدربون التدريب على كل ما يخص الأمن الانتخابي، كما سيتخلل الدورة ورش عمل حول الانتخابات، وتدريب العناصر الأمنية ليكونوا مدربين.

ولفت البيان إلى أن هذه الدورة تتضمن عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الانتخابي وإعداد استراتيجيات مدروسة لمواجهة المشاكل الانتخابية ووضع الحلول لها مستمدين ذلك من التجارب السابقة في تأمين سير العملية الانتخابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية