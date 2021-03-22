السفير الألماني يجتمع بفريقه بمقهى بطرابلس:«سعيد بالاستمتاع بأشعة الشمس الربيعية»

قال السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا:” سعيد للاستمتاع بأشعة الشمس الربيعية في طرابلس”، متابعا:” اجتماع الفريق في مقهى روما”.

واجتمع السفير الألماني وطاقم السفارة الألمانية، في أحد مقاهي العاصمة طرابلس، اليوم، يتناولون العصائر والكابتشينو ويستمتعون بشمس الربيع الدافئة.

وخلال الاجتماع، رحب السفير الألماني، بعودة البعثات الدبلوماسية

وكان عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، ناقش مع السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا، انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وبحسب السفير الألماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإنه أكد تبادل مع اللافي الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، ولا سيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات الوطنية”.