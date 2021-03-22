430 مركز تطعيم تستعد لاستقبال لقاح كورونا

كشفت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وجود 430 مركز تطعيم موزعة على كافة ربوع ليبيا، وأن نسبة الجاهزية لاستقبال اللقاح بلغت 85%.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الاثنين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سوق الجمعة، بحضور وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، وأعضاء اللجنة، بهدف الاطلاع على مدى جهوزية واستعداد اللجنة للانطلاق بالبدء في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه عملها.

ووفق بيان للوزراة، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تواصلت مع مشرفي التطعيمات في جميع البلديات للاستعداد وتدريب كافة العاملين الصحيين المسؤولين على إعطاء اللقاح، كما تم التواصل مع فريق اليقظة الدوائية للتواجد في كافة مراكز التطعيم لملاحظة أي أعراض قد تحدث بعد تلقي اللقاح، وتم التنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ لتوفير سيارة إسعاف أمام كل مركز تطعيم، وتم تدريب العناصر المسؤولة على إعطاء اللقاح على التخلص الآمن من المخلفات، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة القريبة تدريب 95 طبيبا للتعامل مع أي أعراض تحدث نتيجة أخذ اللقاح.

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