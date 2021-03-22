الزناتي يوجّه بتوفير أدوية السرطان بأقصى سرعة

منح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الأستاذ الدكتور علي الزناتي، الضوء الأخضر لإدارة الصيدلة والبرنامج الوطني لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بأقصى سرعة ممكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزناتي، الاثنين، بديوان الوزارة، مع مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية الدكتورة ليلى العربي، ورئيس البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الدكتور حسين كاموكا، وأعضاء من اللجنة، لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي للأورام.

وأعطى الوزير تعليماته أن تكون الشركات والمصانع الموردة من الدول الأوروبية الكبرى مثل المانيا، بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة والمتحصلة على شهادة الغذاء والدواء الأمريكية وشهادة الأيمو، مؤكدا أن “مرضانا لهم الحق في توفر الدواء من أفضل الشركات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية