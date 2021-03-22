نافيا إمكانية إرسال بعثة لليبيا.. «الناتو»: الوقاية أفضل من التدخل لمساعدة البلدان على الاستقرار 

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، ترحيبه بتشكيل الحكومة الانتقالية والإعداد لانتخابات ديسمبر.

قال «ستولتنبرغ» في كلمة له نقلها موقع «الناتو» الرسمي، الاثنين، إننا “نواصل مساندتنا لمسار السلام، وسنساعد كذلك في تعزيز العمل الأمني عندما يقرر الليبيون ذلك”.

وأضاف أن “بناء القدرات أفضل طريقة يمكن للحلف من خلالها المساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة المجاورة لنا”، جاء ذلك ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال الحلف بعثة إلى ليبيا على غرار تلك المتواجدة بالعراق.

وتابع؛ “أي درس مستفاد مما وقع في البلقان في التسعينيات أو أفغانستان أو العراق وأيضا من ليبيا، فهو الوقاية أفضل من التدخل لمساعدة البلدان على الاستقرار من خلال توفير التدريب لتلك الدول”.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق تتكون من 320 فردا، وتضم خبراء ومستشارون ومدربون وموظفون، ولا تتضمن مهام البعثة تنفيذ أي عمليات قتالية أو أمنية في البلاد.