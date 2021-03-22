وزيرة الشؤون الاجتماعية : سنسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية للفئات المشمولة بنظام التضامن الاجتماعي

طرابلس 22 مارس 2021 ( وال )- اجتمعت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ” وفاء الكيلاني ” خلال زيارتها مقر ديوان الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة ورئيس نادي التضامن طرابلس لذوي الإعاقة .

وأطلعت الوزيرة خلال الاجتماع على سير العمل والاختصاصات والمهام الموكلة للهيئة وقد تم تقديم شرح مفصل من قِبل رئيس الهيئة ومدراء الإدارات على ما أنجزته الهيئة من خدمات ومنافع ومشروعات في السنوات السابقة .

حيث أثنت وزير الشؤون الاجتماعية على المجهودات المبذولة من قبل الهيئة ، مؤكدة دعمها لهذا القطاع والعمل قُدما مع الهيئة كفريق مشترك لإيصال المنافع إلى مستحقيها ودون تأخير.

وفي مستهل هذه الزيارة قامت الوزيرة بجولة بمركز سيدي المصري لمتعددي الإعاقة للوقوف على الخدمات التي تقدم لنزلاء المركز .

كما قامت بزيارة مقر شبكة راديو وتلفزيون التضامن والاطلاع على البرامج المقدمة من خلال الراديو والتي تهدف إلى تقديم التوعية للمنتفعين وبيان حقوقهم .

وفي نهاية الجولة قدمت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الشكر لجميع العاملين بصندوق التضامن الاجتماعي لما يقدمونه من عمل إنساني نبيل يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية للفئات المشمولة بنظام التضامن الاجتماعي .(وال- طرابلس) ر ت

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