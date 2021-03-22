برفقة 12 وزيرًا.. «القطراني» يصل بنغازي لحضور حفل تسليم واستلام «حكومة الدبيبة»

أفادت مصادر مقربة من حكومة «الدبيبية» وصول حسن عطية القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مدينة بنغازي غدًا الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، أن «القطراني» يصل مدينة بنغازي وبرفقته 12 وزيرا لحضور احتفال تسليم واستلام الحكومة الجديدة من الحكومة الليبية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أيام كانت قد جرت بمقر ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي مراسم التسليم والاستلام بين وزارة العمل والتأهيل في الحكومة ووزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة البرلمان في 15 مارس الجاري.

وسلم وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية – المكلف الدكتور السنوسي صالح، مهام الوزارة لوزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا.

وحضر مراسم التسليم والاستلام معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وعضو مجلس النواب الهادي الصغير، ونائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، إضافة إلى وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز.

وتضمنت عملية التسليم والاستلام كافة محاضر جرد الأصول والخزائن والمخازن، ومختلف الإجراءات الإدارية والمالية والارتباطات المترتبة على الوزارة وكادرها الوظيفي.

وعقب الانتهاء من مراسم التسليم والاستلام، أجرى الوزير ومختلف الحاضرين للاجتماع، زيارة لرئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني.

وناقش اللقاء عمل الحكومة خلال المدة المقبلة بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال توحيد مؤسسات الدولة وصولا للانتخابات نهاية العام الجاري.