الطبية التنفيذية درنة: الوضع الوبائي بالمدينة متفاقم وفي غاية الخطورة

أخبار ليبيا24

ذكرت اللجنة الطبية التنفيذية درنة أن الوضع الوبائي بالمدينة أصبح متفاقم وفي غاية الخطورة في ظل نقص الإمكانيات.

وأضافت اللجنة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في تزايد وزيادة حالات الدخول لمركز الشفاء للعزل الطبي وزيادة عدد حالات الوفاة.

وأشارت اللجنة إلى أنه مع استمرار استهتار المواطنين في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمةيشهد مركز الشفاء للعزل الطبي نقصاً حاداً في الأكسجين الطبي مع تزايد إقبال الحالات الخطرة.

وحذرت اللجنة من الخروج عن السيطرة ويصبح الوضع شبه كارثي وتكون سلامة المواطنين علي المحك وقد نضطر بحظر تام نتيجة للتطورات الأخيرة في الوضع الوبائي.

وشددت اللجنة على المواطنين بأن لبس الكمامة إجباري داعية إلى تطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن العامة والمزدحمة.