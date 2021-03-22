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قبائل الطوارق: نطالب بالقصاص لضحايا «مجزرة النيجر»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا، بيانا حمل رقم 2 لعام 2021، يدين فيه مقتل 200 ضحية من أبناء القبيلة بمنطقة تليا بأزواغ في النيجر.

وقال مجلس الشيوخ، في بيانه الصادر مساء الإثنين:” ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تعرض له أخوتنا الطوارق في النيجر بمنطقة “تليا بأزواغ” من هجوم إرهابي وقع على أثره مجزرة راح ضحيتها أكثر من 200 ضحية من الأبرياء والعزل.

وأضاف مجلس الطوارق:” من خلال هذا البيان نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا وخاصة وأمة الطوارق عامة”.

وتابع البيان:” نناشد المجتمع الدولي والجهات المختصة بمباشرة التحقيق الفوري وتقديم من وراء هذه الجريمة البشعة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن”.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لعشرات القتلى التي سقطت في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بعد هجوم عنيف شنته قبائل الطوارق على التنظيم الإرهابي في المثلت الرابط بين النيجر وبوركينا ومالي وتواصل الاشتباكات هذه اللحظة، بحسب رواد السوشيال ميديا.

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«مجزرة النيجر» القصاص ضحايا قبائل الطوارق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • Avatar يقول قوله تعالى -((وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ))صدق الله العظيم::

    حريق مركز اسلامي في نيجيريا ـ من الفرنسين واسرائيل

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