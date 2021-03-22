«صنع الله» خلال تدشين مصحة النفط ببنغازي: نواكب المعايير الصحية العالمية

دشن مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصحة للنفط بمدينة بنغازي بمنطقة قنفودة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أبو القاسم شنقير، جادالله العوكلي، العماري محمد، وجميع رؤساء شركات المؤسسة، وجمع غفير من مديري العموم ومديري الإدارة بالمؤسسة وشركات القطاع.

وقال مصطفى صنع الله:” باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، نهنئ الجميع على هذا الحدث الهام والذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة، وذلك في إطار حرصنا على توفير فض الخدمات والرعاية الصحية لجميع عاملينا وأهاليهم وعائلاتهم بالمنطقة الشرقية.

ولفت إلى أنه تم مراعاة أن تكون هذه المصحة مواكبة لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال الصحة من جميع الجوانب، وبما يليق بمستخدمي قطاع النفط.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة بمصحة النفط اهتمت بوضع كافة التصاميم الإنشائية الأولية لهذا المشروع الحيوي الهام، والذي سيكون أحد أهم المشروعات التي تنفذها المؤسسة في الوقت الراهن”.