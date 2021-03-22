تطوير المركز الصحي باب الحرية -شارع الرشيد

يواصل جهاز إدارة المدينة القديمة في طرابلس بالتعاون مع شركة ليبيانا للاتصالات أعمال صيانة وتجهيز المركز الصحي باب الحرية الكائن في شارع الرشيد، الذي يعد من المراكز القديمة ذات الطراز التاريخي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس إن عميد بلدية طرابلس المركز زار هذا المرفق الخدمي للوقوف على سير العمل ولتقديم كل التسهيلات اللازمة، مؤكداً دخول هذا المركز إلى المنظومة الصحية التي من خلالها يتم دعم مثل هذه المرافق المهمة، فيما تقدمت البلدية بجزيل شكرها للخيرين من أهالي وسط المدينة على المساهمة بمجهوداتهم حفاظهم على هذا المرفق طيلة السنوات الماضية.

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