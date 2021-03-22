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تطوير المركز الصحي باب الحرية -شارع الرشيد

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل جهاز إدارة المدينة القديمة في طرابلس بالتعاون مع شركة ليبيانا للاتصالات أعمال صيانة وتجهيز المركز الصحي باب الحرية الكائن في شارع الرشيد، الذي يعد من المراكز القديمة ذات الطراز التاريخي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس إن عميد بلدية طرابلس المركز زار  هذا المرفق الخدمي للوقوف على سير العمل ولتقديم كل التسهيلات اللازمة، مؤكداً دخول هذا المركز إلى المنظومة الصحية التي من خلالها يتم دعم مثل هذه المرافق المهمة، فيما تقدمت البلدية بجزيل شكرها للخيرين من أهالي وسط المدينة على المساهمة بمجهوداتهم حفاظهم على هذا المرفق طيلة السنوات الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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