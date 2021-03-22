«الكبير» خلال اجتماعه بوزير التعليم: نعمل على إنجاح حكومة الوحدة الوطنية

اجتمع الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه الإثنين، مع عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي”، فإن الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتواصل البنّاء بين مؤسسات الدولة بما يدعم إنجاح حكومة الوحدة الوطنية.

وكان الصديق الكبير، قد اجتمع في وقت سابق من أمس الإثنين، مع ثلاثة وزراء حكومة الوحدة الوطنية، د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، ود.خالد المبروك عبدالله وزير المالية.

ذكر “الكبير”، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود لانجاح برنامج الحكومة وتحريك عجلة الإقتصاد وتناغم السياسات الاقتصادية: المالية والتجارية والنقدية.