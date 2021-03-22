ليبيا الان

«الكبير» خلال اجتماعه بوزير التعليم: نعمل على إنجاح حكومة الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه الإثنين، مع عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي”، فإن الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتواصل البنّاء بين مؤسسات الدولة بما يدعم إنجاح حكومة الوحدة الوطنية.

وكان الصديق الكبير، قد اجتمع في وقت سابق من أمس الإثنين، مع ثلاثة وزراء حكومة الوحدة الوطنية، د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، ود.خالد المبروك عبدالله وزير المالية.

ذكر “الكبير”، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود لانجاح برنامج الحكومة وتحريك عجلة الإقتصاد وتناغم السياسات الاقتصادية: المالية والتجارية والنقدية.

الوسوم

الحكومة الدعم الصديق الكبير نجاح وزير التعليم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك