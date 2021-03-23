خلال اتصالٍ هاتفي.. بلينكن يؤكد للدبيبة ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

طرابلس 22 مارس 2021م (وال)- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وأضاف البيان أن الدبيبة وبلينكن شددا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي، وأكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”. (وال- طرابلس) ر ت

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