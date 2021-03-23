“مازن” يبحث ملف التعاون الأمني مع سفيري بريطانيا وإيطاليا

استعرض وزير الداخلية العميد “خالد مازن” مع سفير بريطانيا لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون”، مجريات العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات الأمنية،خلال اللقاء الذي التأم داخل ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.

وثمن “هوبتون” الخطوات الأخيرة بالتداول السلمي للسلطة في ليبيا بإختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الآمان، فيما أبدى “مازن” من جهته -استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع الجانب البريطاني في مجالات التدريب وتطوير قدرات كافة منتسبي الوزارة في كافة المجالات الأمنية.

كما استقبل العميد مازن في مكتبه سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة “محمد الشيباني”..وثمن الوزير خلال اللقاء الدور الإيطالي في مستجدات الملف الليبي ودعم إيطاليا ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية التي تهدف إلى بناء ديمقراطية حقيقية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية.

وأعرب السفير الإيطالي -من جهته- عن رغبة بلاده في التعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في مجالات مكافحة الهجرة غير القانونية والتدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات والأولويات التي تراها وزارة الداخلية ودعم الوزارة في مراقبة المنافذ “البرية والجوية والبحرية”.

وهنأ بوتشينو وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بتوليه مهام الوزارة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، كما عبر السفير الإيطالي عن سعادته بهذا اللقاء الذي من شأنه تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا وإيطاليا وخاصة في المجالات الأمنية.

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