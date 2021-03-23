لموظفي المنطقة الشرقية.. وزارة المالية تحيل مرتبات « يناير وفبراير» 

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن “مرتبات شهري يناير وفبراير لموظفي المنطقة الشرقية أحيلت لحسابات مراقبة الخدمات المالية بنغازي وسيتم صرفها صباح الثلاثاء”.

وأضافت الوزارة، في منشور لها أن “صرف المرتبات جاء بعد اتصالات أجراها وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك مع المسؤولين بديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي”.

من جانبه أكد الوزير على ضرورة تنفيذ الانفاق الحكومي المتفق في شأنه مسبقاً لشهري يناير وفبراير على وجه السرعة خصوصا المبالغ المالية المخصصة لمرتبات موظفي المنطقة الشرقية.