وزير الداخلية يبحث مع رئيس “شركة السلع الأمنية” احتياجات الوزارة

بحث وزيـر الـداخـلـية عـمـيد “خالد مازن” في ديوان الوزارة-الاثنين- مع رئـيس مـجلـس إدارة الـشركـة الـعامـة لإسـتـراد الـسلـع الأمـنـية عـمـيد “علي بادي”، جـملـة مـن الـموضـوعـات ذات الأهـمـية فـي مـجـال تـطويـر أداء الـشركـة وتـوفـير كـافـة احـتياجـات الوزارة مـن السـلـع الأمـنـية وتـعـزيـز بـرامـج الـتـدريـب وبـنـاء القـدرات وتـسهـيل كـافـة الـخدمـات.
وأشـاد “مازن” بـالـدور الـذي تـقـوم بـه الـشـركـة الـعامـة لاسـتـيراد الـسلـع الأمـنـية مـشـدداً عـلـى ضـرورة بـنـاء رؤيـة اسـتراتـجـية ومـستقـبلـية، فيما هنأ “باددي” -مـن جـانـبه- الـوزيـر بـتـولـيه مـهـام وزارة الـداخـلـية بـحكـومـة الـوحـدة الـوطـنـية.
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